الأرصاد تنبه أهالى #الطائف و #جازان و #نجران و #المدينة_المنورة: أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، تنبه لأهالى الطائف وجازان والمدينة المنورة، من هطول أمطار ورياح وأتربة حتى المساء.

أمطار نجران

ونبّه المركز ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

رياح وأمطار على جازان

كما نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والحرث ، والدائر بني مالك ، والعيدابي ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، وجزر فرسان، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

أتربة مثارة على المدينة المنورة

ونبّه أيضا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

أمطار رعدية على الطائف

كما نبّه المركز ، بشأن تكوّن أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.