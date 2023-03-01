ارتفاع #أسعار_الذهب وتراجع #الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة، ، مع انخفاض الدولار، ومازالت هناك كبح للمكاسب نتيجة مخاوف ارتفاع سعر الفائدة الأميركية على خلفية التضخم .

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 % ليسجل 1831.43 دولار للأوقية (الأونصة).

العقود الآجلة للذهب

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنحو 0.1 % لتسجيل 1838.90 دولار، بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 %، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.

المعادن النفيسة

وصعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتسجيل 21.09 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر البلاتين بنحو 0.4 % ليسجل 955.89 دولار .

وشملت الارتفاعات سعر البلاديوم 2% ليسجل إلى 1445.03 دولار.