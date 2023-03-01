خبير #طقس يتوقع أماكن هطول #الأمطار.. بداية #مارس له عدة خصائص

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية" عبدالعزيز الحصيني اليوم الأربعاء، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر.

وأضاف الحصيني عبر تويتر ، أن الأمطار ستكون من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة والباحة وعسير تمتد الى أجزاء متفرقة من محافظات القويعية والحريق وحوطة بني تميم والرياض وجنوب الشرقية ورياح مغبرة معظمها متوسطة السرعة الربع الخالي وشرق الغربية وجنوب الوسطى.

وأشار إلى أن اليوم الأربعاء بداية شهر مارس له عدة خصائص من مواسم الامطار في المملكة والخليج واليمن

أيامه "٣١"يوما.

وأوضح أن الثلث الأول منه نهاية الشتاء فعلياً، الثالث الثاني منه نهاية الشتاء فلكيا، الثلث الثالث منه بداية الربيع فلكياً وفيه ارهاصات موسم المراويح والتي بدايتها الفعلية في ابريل.