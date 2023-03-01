تطبيق الجزاءات بدء من اليوم.. إنتهاء مهلة #تسوير_الأراضي_الفضاء

انتهت مهلة المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتسوير الأراضي الفضاء اليوم الأربعاء ، كما سيتم البدء في تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على ملاك الأتطبيق الجزاءات

وشملت المرحلة الثانية: عسير، والقصيم، والأحساء، ومحاور جديدة أخرى في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام والخبر، ومحافظة جدة.

إطلاق المرحلة الثالثة من تسوير الأراضي الفضاء في أكتوبر

كما أنه سيتم إنطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة في أكتوبر المقبل، لتشمل مناطق تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والباحة، وجازان، ومحافظتي حفر الباطن والطائف.

يذكر أن المبادرة تسهم في تحسين المشهد الحضري، ومنع التخلص العشوائي لمخلفات البناء، وحماية الأراضي من التعديات المخالفة للأنظمة.