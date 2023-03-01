قتلى #زلزال_تركيا_وسوريا يتجاوز 51 ألفا

ارتفع عدد القتلى في زلزال تركيا وسوريا المدمر في البلدين ليتجاوز 51 ألفا.

وكشفت احدث الاحصائيات اليوم الأربعاء ،عن ارتفاع عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال، إلى 45089، فيما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف.

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.

وأضافت الهيئة أنها أقامت أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانا في جميع أنحاء المنطقة، فيما تم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانا.

كما بلغ عدد القتلى في سوريا 5951 شخصاً.

وأحصت وزارة الصحة السورية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، مقتل 1414 شخصاً في حصيلة نهائية.

ورصدت الحكومة المؤقتة في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، مقتل 4537 شخصاً.

و"الحكومة المؤقتة"، هي سلطة محلية منبثقة عن الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، ومقره إسطنبول.