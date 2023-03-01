ولي_العهد يلتقي رئيس #أريتريا

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، مع الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة أريتريا.

وتم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك ، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا، صقر بن سليمان القرشي.