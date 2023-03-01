قريبة من مشروع #المربع الجديد.. مزاد لبيع أرض في #حي_الياسمين بالرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، اليوم، إقامة مزاد "تاج الياسمين"، لعرض أرض خام في حي "الياسمين" شمال مدينة الرياض.

وبحسب ما أعلنه المركز، يُقام المزاد يوم الاثنين 28 شعبان 1444هـ الموافق 20 مارس 2023م، في فندق "جي دبليو ماريوت" في الرياض، ويقيمه وكيل البيع القضائي شركة "بصمة"، وذلك انطلاقًا من دور المركز في تسريع عمليات استيفاء الحقوق.

ويعرض المزاد الأرض الخام السكنية التجارية ضمن مخطط معتمد من أمانة الرياض، ويتجاوز إجمالي مساحاتها 360 ألف متر مربع، وتوجد في موقع استثنائي بمدينة الرياض، وذلك على أهم الطرق الحيوية، تحديدًا على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك عبدالعزيز، وتبعد عن طريق الملك فهد وعن طريق أنس بن مالك 2 كم.

وتعد أبرز المعالم المحيطة بالأرض، مشروع "المربع" الجديد "داون تاون الرياض"، وجامعة الأميرة نورة، ويبعد 7 كم عن الأرض، وعن مشروع واجهة الرياض ومركز الملك عبدالله المالي تقريبًا 8 كم، كما يبعد عن مطار الملك خالد الدولي بـ 13 كم.

ودعا "إنفاذ" الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات عبر الرابط: "infath.sa/auctions"، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال الموحد.