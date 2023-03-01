تفاصيل عرض #الاتحاد للتعاقد مع #ميسي

كشفت تقارير صحيفة اليوم الأربعاء أن نادي الاتحاد تقدم بعرضا ماديا ضخما لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد موقع "barcauniversal" عن تلقي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عرضًا ضخمًا من نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.

ولم يصل ليونيل ميسي إلى اتفاق مع ناديه باريس سان جيرمان على تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وأضاف الموقع أن نادي الاتحاد حريص على التعاقد مع ميسي، مع اقتراب انتهاء عقده، إذ إنه مستعد لتقديم عرض ضخم لمدة عامين بقيمة 88 مليون يورو لكل موسم.

وأشار الموقع إلى أنه من غير المرجح أن ينجح الاتحاد في ضمه؛ حيث لا يزال ميسى حريصًا على اللعب في أوروبا.