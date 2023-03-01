الاتحاد الايطالي يحيل #مورينيهو للتحقيق.. تعرف على السبب

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، فتح تحقيق بشأن أزمة طرد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما، وذلك بعدما دخل في مشادة مع حكم مباراة أمس أمام فريق كريمونيسي، في إطار منافسات الكالتشيو

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية، إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيفتح تحقيقا قانونيا، بشأن طرد جوزيه مورينيو، أمس، بعدما اتهم المدرب البرتغالي الحكم الرابع بانحيازه إلى يوفنتوس.

وقال جوزيه مورينيو بعد المباراة عن مشادته مع الحكم: يجب أن أرى ما إذا كان بإمكاني استخدام الطرق القانونية بشأن ما قاله لي الحكم الرابع، لا أريد أن أقول بأنه من تورينو وأن مباراتنا المقبلة أمام يوفنتوس، لكن الأمر غير مبرر.