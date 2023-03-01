رئيس بلدية #إسطنبول: #الزلزال_الكبير في المدينة سيحدث عاجلاً أم آجلاً

صدم رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، سكان المدينة، بقوله إن "الزلزال الكبير" المتوقع حدوثه في إسطنبول "سيحدث عاجلاً أم آجلاً"، ما يتطلب العمل بشكل حثيث جداً لمواجهة ذلك.

وقال "أوغلو" في مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة تحمل عنوان "تعبئة شاملة لزلزال إسطنبول": "على الجميع إدراك أن الزلزال الكبير سيحدث في اسطنبول، عاجلاً أم آجلاً، لذلك يتعين علينا أن نعمل بشكل حثيث جداً لحماية المدينة، إن كنا نريد جميعاً أن تبقى فيها حياة".

وأضاف: "يجب أن ننجح في مهمتنا، كما نجحوا في كاليفورنيا والمكسيك واليابان وغيرها من المناطق حول العالم".

وتحذر جهات مختصة في تركيا من أن "عشرات آلاف المباني في مدينة إسطنبول معرضة للانهيار الكامل، حال وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة"، وفق "روسيا اليوم".