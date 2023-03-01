توزيع أكثر من 22 ألف “بطانية ومرتبة” لمتضرري الزلزال في #حلب ضمن المساعدات السعودية (صور)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 11 ألف و156 بطانية، و11 ألف و156 مرتبة أسفنجية، في كل من مدينة الباب وبلدة جنديرس التابعتين لمدينة عفرين في محافظة حلب السورية، استفاد منها14 ألف و82 من متضرري الزلزال.

جاءت هذه المساعدات بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، وضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

ويأتي تسيير الجسرالإغاثي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة.