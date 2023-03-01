بدءاً من اليوم.. إلزام جميع المشتغلين بنقل البضائع على الطرق البرية بـ”وثيقة النقل الإلكترونية” #عاجل

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء إصدار وثيقة النقل الإلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، من خلال بوابة "نقل" الإلكترونية، ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وتسهم هذه الوثيقة في رفع جودة الخدمة، وتعزيز سلامة النقل، إلى جانب الإطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن "وثيقة النقل الإلكترونية" تحتوي على بيانات تفصيلية، مثل بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وتفاصيل الرحلة، وبيانات الناقل، وبيانات المرخصين، بجانب الإطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا.

ويهدف الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة "نقل" إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة، وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل.

كما سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة "نقل"، والتسجيل عبر خدمة (توثيق الحمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لـ"أتمتة" خدماتها، وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي، وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل.

وتحقيقًا لذلك وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة "نقل"، التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 250 خدمة إلكترونية.

وتعد "وثيقة النقل الإلكترونية" خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة، وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل، ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.