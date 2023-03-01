مستشارة #الأسد ترد على سؤال حول العلاقات مع #السعودية

ردت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، على سؤال حول علاقات بلادها مع السعودية.

وقالت المسؤولة في الرئاسة السورية خلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إن "دمشق منفتحة على العلاقات مع كل الدول العربية.. سوريا منذ زمن طويل مرتبطة بعلاقات ممتازة مع الدول العربية".

وأضافت مستشارة "الأسد": "على الرغم من كل ما حصل في فترة الأزمة السورية، لا يزال الرئيس بشار الأسد مؤمناً بعلاقات جيدة مع الدول العربية، نظراً لأن مصير العرب واحد".

وأرسلت المملكة مساعدات إنسانية ضخمة لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في أوائل فبراير الجاري، ولا تزال المساعدات السعودية تتواصل لدعم المتضررين حتى هذه اللحظة.