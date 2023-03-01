بـ6 شروط.. محمية الإمام تركي تتيح جمع البذور في “الحجرة” و”التيسية”

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم، فتح باب جمع البذور في منطقتي "الحجرة" و"التيسية"، في ظل تميز هذا الموسم بكثافة وتنوع الغطاء النباتي، وفق شروط أساسية تعزز تنظيم جمع البذور داخل نطاق المحمية.

وتشمل الشروط: تنظيف المخلفات الصلبة في أماكن جمع البذور، وعدم كسر الأغصان خلال عملية الجمع، وعدم إتلاف الأعشاش للطيور أو الصيد، وعدم التعرض لأي من الحيوانات البرية، وذكر الأنواع المراد جمعها مع الكميـة، مع تسليم 50% من البذور التي تم جمعها إلى الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنّ أنواع البذور المستهدفة في عملية الجمع تشمل: "السدر، الطلح، الشيح، العرفج، الخزامى، الرمث، السلم، السمر، الديدحان، الأرطى، العوسج"، وغيرها من أنواع الأشجار والأعشاب والشجيرات الحولية والمعمرة.

ودعت أصحاب المشاتل الطلب عبر البريد الإلكتروني الموضح في موقع الهيئة الإلكتروني، قبل 10 مارس الجاري.