بورصات_الخليج تغلق على ارتفاع بفعل نمو الطلب الصيني

أغلقت البورصات الخليجية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مع انتعاش معنويات المستثمرين بعد نمو قوي في قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.9 بالمئة مواصلا الصعود للجلسة الثانية على التوالي، وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة مواصلا الصعود للجلسة الثانية مدعوما وأغلق مؤشر بورصة دبي مرتفعا 0.3 بالمئة وسط مكاسب في القطاعات الصناعية والعقارية والمالية.

واستقر المؤشر القطري دون تغير. وزادت أسهم بروة العقارية 2.6 بالمئة بينما تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7 بالمئة لينهي هبوطا دام جلستين مع صعود معظم الأسهم المدرجة.