النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتيح لـ#بايدن حظر #تيك_توك

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن الحق في حظر تطبيق "تيك توك".

وقبل أيام، أمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية في البلاد 30 يوماً للتأكد من عدم وجود تطبيق "تيك توك" على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الفيدرالية.

وقال شالاندا يونج، مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية، في مذكرة توجيهية أطلعت عليها وكالة "رويترز"، إن هذه الهيئات سيكون مطلوباً منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات، للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة، عبر وقف استخدام "تيك توك" على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.

في الوقت ذاته، قررت كندا حظر استخدام تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، بدءاً من أمس الثلاثاء، وفق بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندي.

كما قرر البرلمان الأوروبي حظر استخدام التطبيق الصيني على هواتف موظفيه.