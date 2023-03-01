النفط يتراجع بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

تخلى النفط عن مكاسبه، اليوم الأربعاء، وسط بوادر على وفرة الإمدادات وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ما أبطل مفعول الآمال في ارتفاع الطلب بعد قفزة قوية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين.

وانخفض خام برنت 17 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 83.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أي 0.45 بالمئة، مسجلا 76.70 دولار.

وبلغ إنتاج النفط الروسي مستويات ما قبل فرض العقوبات للمرة الأولى في فبراير وفقا لصحيفة كوميرسانت الاقتصادية اليومية بينما أظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أيضا في فبراير.