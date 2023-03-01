رسميا.. إدخال ممارسة رياضة اليوغا في جامعات #السعودية

كشفت رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي أنه سيتم توقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الجامعات وبمختلف مناطق المملكة لدعم ممارسة رياضة اليوغا خلال الشهور القليلة القادمة, مؤكدةً أهمية إدخال رياضة اليوغاسانا في منظومة الألعاب الجامعية.

وأوضحت عقب مشاركتها في جلسات ندوة (دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن)، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أمس بالرياض، أن اللجنة تستهدف اكتشاف مواهب اللاعبين المتميزين في جميع أنواع رياضات اليوغا عامة ورياضة اليوغاسانا لصقل مواهبهم ودعمهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية, مطالبةً بأن تصبح ممارسة رياضة اليوغا من الأنشطة المستدامة في الجامعات سواء كانت بممارسة اليوغا للصحة والعافية والهاثا يوغا وأنماطها، أو اليوغاسانا.

وأشارت المروعي إلى أن مشاركتها تمحورت حول التعريف برياضة اليوغا للجامعات، وأهمية ممارستها للصحة والعافية لكل من منسوبي ومنسوبات الجامعات والطلاب والطالبات، كونها تمنح ممارسها العديد من الفوائد الصحية, مؤكدة أن من أهم مقومات تحقيق رؤية 2030 تعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتحقيق التميز الرياضي محلياً وقارياً ودولياً.

وتطرقت رئيسة لجنة اليوغا إلى رياضة اليوغاسانا وتنظيم أول بطولة بالمملكة، منوهةً في هذا الصدد بدعم وجهود الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لدعم رياضة اليوغا واللجنة والذي تمثل في احتضان جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة للمعسكر التدريبي الأول والبطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لرياضة اليوغاسانا، إضافة إلى جامعة دار الحكمة التي احتضنت دورات تدريب المدربين, إذ قدم كل منهم الرعاية الكاملة, كما وفرت اللجنة السعودية لليوغا منح رياضية لكل من جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة دار الحكمة.

يشار إلى أن لقاء دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن الذي افتتحه رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني ، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ليونز إيدر والمدير العام للاتحاد باولو فريرا, ضم 4 جلسات الأولى عن (الرياضة الجامعية محلياً ودولياً)، فيما ناقشت الجلسة الثانية (تطوير البطولات الرياضية الجامعية الوطنية), فيما كان عنوان الجلسة الثالثة ( استضافة البطولات الجامعية الدولية ), والجلسة الرابعة والأخيرة عن نشر وتطوير الألعاب الرياضية الحديثة والتي شهدت مشاركة رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي.