رابطة الدوري الإيطالي تقرر إيقاف #مورينيو مباراتين بسبب التعدى على حكم

وقع جيوديس سبورتيفو قاضي التحقيقات في الدوري الإيطالي إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما مباراتين بسبب الاعتداء اللفظي على حكم مباراة الذئاب ضد كريمونيزي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات اليوم الختامي للجولة 24 من الكالتشيو.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف جوزيه مورينيو مباراتي يوفنتوس المقرر اقامتها الأحد القادم، وساسولو المقرر اقامتها يوم 12 مارس القادم.

وشدد بيان رابطة الدوري الإيطالي: "لأنه طعن في قرار التحكيم بطريقة قوية واستفزازية في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني وتكرار هذا السلوك وقت الطرد".

أضاف البيان: "علاوة على ذلك، لدخوله غرفة ملابس الحكام ومخاطبة الحكم الرابع بتعبيرات واستنتاجات مسيئة في نهاية المباراة."

وحصل مورينو على الطرد في الدقيقة 47 من عمر المباراة بعدما اشتبك مع الحكم الرابع ودخل في جدال شديد دفع حكم مباراة روما وكريمونيزي اشهار البطاقة الحمراء في وجهه، ليكون الطرد الثالث هذا الموسم.