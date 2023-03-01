عرض ضخم من #الاتحاد للتعاقد مع #ميسي

بدأ نادي الاتحاد في محاولة ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بحسب ما أشارت إليه صحيفة ماركا الإسبانية.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن الاتحاد يجهز عرضًا رسميًا لضم ليونيل ميسي في الصيف المقبل.

وشددت الصحيفة التي سبق لها أن انفردت بانتقال رونالدو إلى النصر، على أن الاتحاد حدد 94 مليون دولار أمريكي، كراتب سنوي لميسي، مضيفة أنه من المحتمل أن يكون حدث تواصل غير رسمي بين الطرفين.

ولم يمدد ميسي حتى الآن، العقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث ينتهي في يونيو 2023.