محلل طقس بـ”#الأرصاد”: 1 مارس أول أيام #الربيع.. وسنشهد هطولا للأمطار بمعدلات أعلى من السنوات الماضية

أكد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد "عقيل العقيل"، أن 1 مارس أول أيام الربيع عند علماء الأرصاد.

وتوقع في مداخلة هاتفية لـ"إذاعة الإخبارية" أن تكون معدلات هطول الأمطار في شهر مارس أعلى مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، وسيكون الشهر أكثر دفئًا في درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية واحدة.

على جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.