وظائف_شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن في 6 مدن

أعلن مستشفى قوى الأمن توفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة، للعمل في (العيادات الشاملة التخصصية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
1- مسؤول السلامة والتدريب.
2- طبيب نائب أسرة و مجتمع.
3- طبيب نائب نساء وولادة.
4- فني تخطيط قلب.
5- طبيب نائب أول – طب الأطفال.
أماكن العمل:
– الرياض.
– القصيم.
– الخرج.
– تبوك.
– حائل.
– وادي الدواسر.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/09هـ الموافق 2023/03/01م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا