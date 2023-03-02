وظائف_شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن في 6 مدن

أعلن مستشفى قوى الأمن توفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة، للعمل في (العيادات الشاملة التخصصية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1- مسؤول السلامة والتدريب.

2- طبيب نائب أسرة و مجتمع.

3- طبيب نائب نساء وولادة.

4- فني تخطيط قلب.

5- طبيب نائب أول – طب الأطفال.

أماكن العمل:

– الرياض.

– القصيم.

– الخرج.

– تبوك.

– حائل.

– وادي الدواسر.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/09هـ الموافق 2023/03/01م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا