” #أرامكو” توقع خطاب نوايا مع ” #جيلي” و ” #رينو” لتأسيس شركة جديدة لتقنيات نقل الحركة

وقعت أرامكو السعودية خطاب نوايا لبحث فرص الانضمام للمساهمين بحصة الأقلية في شركة جديدة لتقنيات نقل الحركة (PWT ) والتي ستؤسسها مجموعة (جيلي القابضة) ومجموعة (رينو)، وستركز أعمال الشركة الجديدة على تقنيات نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة.

ومن المتوقع أن يدعم استثمار أرامكو السعودية نمو الشركة، ويعزّز البحث والتطوير لحلول الوقود الصناعي، وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي، ومن المتوقع أن تحتفظ كل من (جيلي) و(رينو جروب) بحصة مشتركة ومتساوية في الكيان المستقل الجديد.

وتهدف الشركة الجديدة من خلال شبكة عالمية مكوّنة من 17 معمل لنواقل الحركة، وخمسة مراكز بحوث وتطوير عبر ثلاث قارات، إلى العمل كمورّدٍ عالمي مستقل لأكثر من 130 دولة ومنطقة، بقدرة إنتاج سنوية تزيد على خمسة ملايين من محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة، والمحركات الهجينة المدمجة، ونواقل الحركة.

وتمثل نيّة أرامكو السعودية في الاستثمار إقرارًا من رواد الصناعة العالميين بالآفاق المستقبلية لأعمال شركة (PWT ) ورؤيتها للريادة في مجال الوقود المنخفض والخالي من الكربون مثل الميثانول والهيدروجين.