الأخبار الإقتصادية

تراجع #أسعار_الذهب وارتفع #الدولار وسط مخاوف زيادة #الفائدة

متابعات الوئام
2 مارس 2023 · < 1 minute
أسعار الذهب
أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار فيما عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول من المتوقع.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبه 0.2% لتسجل 1833.57 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0315 بتوقيت غرينتش، بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

كنا تراجعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 1840.50 دولار.

المعادن النفيسة

وتراجعت المعادن النفيسة الأخرى، لتسجل الفضة في المعاملات الفورية هبوط بنحو 0.5% وتسجل 20.90 دولار للأونصة، كما فقد سعر البلاديوم نحو 0.8% ليسجل 1428.85 دولار.

وشملت التراجعات سعر البلاتين بنسبة 0.5% ليسجل 950.64 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.