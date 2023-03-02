تراجع #أسعار_الذهب وارتفع #الدولار وسط مخاوف زيادة #الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار فيما عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول من المتوقع.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبه 0.2% لتسجل 1833.57 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0315 بتوقيت غرينتش، بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

كنا تراجعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 1840.50 دولار.

المعادن النفيسة

وتراجعت المعادن النفيسة الأخرى، لتسجل الفضة في المعاملات الفورية هبوط بنحو 0.5% وتسجل 20.90 دولار للأونصة، كما فقد سعر البلاديوم نحو 0.8% ليسجل 1428.85 دولار.

وشملت التراجعات سعر البلاتين بنسبة 0.5% ليسجل 950.64 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.