بـ342 مليار ريال.. “#الإحصاء”: ارتفاع #الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأخير من العام 2022

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع 2022م بنسبة (6.4%).

وأوضحت الهيئة في "إنفوجراف" نشرته على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن إجمالي الصادرات بلغ 342 مليار ريال و إجمالي الواردات بلغ 193 مليار ريال، وبلغ الميزان التجاري 149 مليار ريال.

وتصدرت المنتجات المعدنية القائمة حيث سجلت 272 مليار ريال ، تليها منتجات الصناعات الكيميائية بـ27 مليار ريال، واللدائن و المطاط بـ18 مليار ريال.

وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة من المملكة بـ59 مليار ريال ، تليها اليابان ثم الهند ثم كوريا الجنوبية ثم الولايات المتحدة الأمريكية.