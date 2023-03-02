شركة الحفر العربية توفر #وظائف_شاغرة في عدد من التخصصات

أعلنت شركة الحفر العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

كهربائي.

ميكانيكي.

مشغل مانليفت.

فني A/c.

مدير العمليات.

ضابط سلامة.

أخصائي مشتريات.

اختصاصي الشؤون القانونية.

أخصائي تطبيقات الأعمال الثاني.

مهندس مشروع.

مهندس معدات التحكم في الآبار.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).