روسيا تحذر: تورط #أمريكا و #الناتو يهدد بصدام مباشر مع القوى النووية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: إن تورط أمريكا وحلف الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا، قد يؤدي إلى تصادم مباشر مع القوى النووية له تداعيات كارثية.

وأوضح في حديثه في مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف، أن الوضع المتعلق بمعاهدة الحظر النووي الشامل يثير القلق، وأنه إذا أجرت أمريكا اختبارات نووية فسيتعين على روسيا الرد بشكل مناسب.

وبين أن التهديد الاستراتيجي الأكبر يأتي من تأجيج أمريكا وحلف الأطلسي للصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو اضطرت إلى تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية لأن واشنطن تستخدمها لمساعدة أوكرانيا في مهاجمة المواقع الاستراتيجية الروسية.

وقال ريابكوف: "تدهور الوضع أكثر بعد محاولات الولايات المتحدة تقييم مدى أمن المنشآت الاستراتيجية الروسية المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت من خلال مساعدة نظام كييف في شن هجمات مسلحة عليها".