طبيبك في بيتك.. كيف تستفيد من خدمة #العيادات_عن_بعد ؟

كشفت وزارة الصحة عن طريقة الاستفادة من خدمة "العيادات عن بُعد"، داعية الراغبين إلى التقدم للاستفادة منها بقولها: "تواصل مع طبيبك وأنت في بيتك، من خلال خدمة العيادات عن بُعد".

وبينت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر" أن "العيادات عن بُعد" هي خدمة تُمكن المستفيد من الحصول على الرعاية الطبية، وحضوره موعده مع الطبيب عن بُعد من خلال تطبيق "صحتي".

وأضافت أن من مميزات هذه الخدمة: تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة الصحية، والحد من احتمالية التعرض للعدوى، وتسهيل الالتزام بالمواعيد.

وعن طريقة الحصول على الخدمة، أفادت "الصحة" بأن ذلك يتم عبر حجز موعد عن بُعد عبر تطبيق "صحتي"، حال توفرت الخدمة في المركز الصحي، ثم تصل رسالة نصية للمستفيد بتفاصيل الموعد، بالإضافة إلى رابط الموعد عن بُعد.