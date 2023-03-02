التشكيل المتوقع لفريق #برشلونة أمام #ريال_مدريد في #الكلاسيكو

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، في الحادية عشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023، على أن يستضيف لقاء الفريقين يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد:

من المتوقع أن يستقر تشافي هيرنانديز، مدرب فريق الكرة الأول بنادي برشلونة، في لقاء اليوم على تشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي.

في خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتي - رافينيا.