التشكيل المتوقع لفريق #ريال_مدريد أمام #برشلونة في #الكلاسيكو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره فريق الكرة الأول بنادي برشلونة، في الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023، على أن يحتضن لقاء الفريقين يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

من المتوقع أن يستقر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد في لقاء اليوم على تشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ناتشو - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال.

في خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي