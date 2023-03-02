حرس_الحدود: السجن 30 شهرًا والغرامة 25 ألف ريال عقوبة الاقتراب من المناطق الحدودية

دعت المديرية العامة لحرس الحدود، مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين، إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة، وتم إيضاحها بلوحات تحذيرية، وسواتر ترابية على طول الحدود.

وأكدت أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود، ولائحته التنفيذية، بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا، أو غرامة تصل إلى 25 ألف ريال، أو بهما معًا.

وأهابت المديرية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود، بالالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مشددةً على أنها لن تتهاون في ضبط المخالفينن وإحالتهم إلى الجهات المختصة.