الموارد_البشرية: لا يستحق العامل إجازة وفاة في حال وفاة الأخ والأخت أو العم والعمة أو الخال والخالة #عاجل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى أحقية العامل في الحصول على إجازة وفاة حال وفاة شقيقه.

وسأل أحد المتابعين على "تويتر": "كم مدة الإجازة في حالة وفاة الأخ"؟

وأجاب الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: "لا يستحق العامل إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة، والعم أو العمة، أو الأخ والأخت، لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، مالم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك".

وأضاف في تغريدة أخرى أنه وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام، في حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، موضحاً أن "الأصول" هم الأم والأب، وما على أي الجد والجدة. بينما "الفروع" هم الأبناء والأحفاد.