سابك توفر #وظائف_شاغرة للعمل في عدة مدن

أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
متخصص ، التميز في الموارد البشرية:
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في الأعمال أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة (بما في ذلك التمويل والإحصاء) (يفضل الماجستير)
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة.
يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية.
عالم موظفين ، MEA (أخصائي NMR):
المؤهلات والخبرات:
المؤهلات : دكتوراه في الكيمياء / البوليمرات / علوم المواد.
الخبرة : 10-15 عامًا من الخبرة العملية في التعامل مع أدوات الرنين المغناطيسي النووي وفهم متعمق لتطبيق الرنين المغناطيسي النووي للتوصيف الهيكلي للبوليمرات والجزيئات الصغيرة في بيئة أكاديمية أو صناعية.
طريقة التقديم:
أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
متخصص الموارد البشرية – (اضغط هنا).
عالم موظفين – (اضغط هنا).