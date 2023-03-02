رقم قياسي.. #برشلونة لم يخسر فى كأس الملك بالبرنابيو منذ 53 عاما

يحتفظ فريق برشلونة برقم إستثنائي في بطولة كأس ملك إسبانيا، قبل مواجهة الريال في الكلاسيكو المرتقب المقرر إقامته مساء اليوم الخميس، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي

لم يخسر فريق برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، منذ الهزيمة في موسم 1969-1970 وبعدها لعب 5 لقاءات لم يخسر في أي منها

وتاريخياً، التقى ريال مدريد وبرشلونة في 35 مباراة سابقة في كأس ملك إسبانيا، حيث فاز ريال مدريد في 12 مباراة، وحقق برشلونة الفوز في 15 مباراة، وحسم التعادل 8 مواجهات، وسجل ريال مدريد 65 هدف في شباك البارسا، بينما هز نجوم البلوجرانا شباك الريال في 67 مرة

وانتهت آخر مواجهة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2018-19، مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو" بالتعادل 1-1، قبل أن يحقق "البلوجرانا" الفوز إيابًا على "سانتياجو برنابيو" بثلاثية نظيفة

ويعتبر برشلونة الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حصد اللقب في 31 مرة من أصل 42 نهائي خاضها الكتالوني

وفي المقابل، يعتبر ريال مدريد في المركز الثالث حيث توج بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، 19 مرة، وخسر 20 نهائي