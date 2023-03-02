غضب كبير من تغريدة “العامل لا يستحق إجازة حال وفاة شقيقه”.. و #الوئام تكشف مفاجأة: تتناقض مع لائحة الموارد البشرية #عاجل

حالة كبيرة من الجدل أثارتها تغريدة لحساب "العناية بالمستفيدين" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدم أحقية العامل في الحصول على إجازة وفاة حال وفاة شقيقه.

القصة بدأت بسؤال أحد المتابعين على "تويتر": "كم مدة الإجازة في حالة وفاة الأخ"؟، لتأتيه إجابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنفي، مؤكدة عدم أحقية العامل في الحصول على إجازة وفاة حال كان المتوفى هو الشقيق.

وأكدت "الموارد البشرية" في الرد أن العامل لا يستحق إجازة وفاة، حال وفاة الخال أو الخالة، والعم أو العمة، أو الأخ والأخت، لأن كل هؤلاء ليسوا من "الأصول" ولا "الفروع" للعامل، مالم تنص اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك.

واستندت الوزارة في ذلك إلى المادة 113 من نظام العمل، التي تنص على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام، حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه". قبل أن تفيد بأن "الأصول" هم الأم والأب، وما على أي الجد والجدة. بينما "الفروع" هم الأبناء والأحفاد.

وقوبلت تغريدة وزارة الموارد البشرية بانتقاد كبير من قبل المتابعين، الذين تسائلوا كيف لا يكون الشقيق أو الشقيقة من "الفروع" من يستحق أخذ إجازة حال وفاتهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن نظام العمل قال "أصول" و"فروع" دون أن يحددهم.

وعادت "الوئام" إلى نظام العمل المعمول به في المملكة، وتحديداً إلى المادة 113 التي استندت عليها الوزارة، فوجدتها تنص على أنه "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام، حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حال ولادة مولود له".

وتسائل أحد المعترضين على تغريدة وزارة الموارد البشرية: "يعني واحد مات أخوه أو اخته ما يستحق إجازة؟"، مضيفاً: "يجب محاسبة من وضع المادة 113 وإحالته للتحقيق".

وأضاف ثاني: "يعني أخوي متوفي أو أختي متوفية وأنا مو بالعزاء وجالس بالعمل، وعادي أضحك وأسولف والوضع عادي.. اللي جالس يحط القوانين مين؟!.. فهموني بس".

وتابع ثالث: "أنا ما يقتلني إلا إذا قالك وفقاً للمادة، أي مادة؟!.. الأخ والأخت هم الأصول".

فيما كشف آخر على أن القرار فيه مخالفة للمادة 150 من اللائحة التنفيذية لنظام الموارد البشرية.

وتنص المادة 150 من اللائحة التنفيذية لنظام الموارد البشرية في الخدمة المدنية على أن "الموظف يستحق إجازة لمدة 5 أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة".