توزيع أطنان سلال غذائية ضمن الدعم السعودي لمتضرري #الزلزال في #سوريا و #تركيا (صور)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال، في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب السورية.

وشمل ذلك توزيع 6 أطنان و848 كيلو غرامًا من السلال الغذائية، و69 حقيبة إيوائية، و69 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 98 بطانية، استفاد منها 364 فردًا، بواقع 69 أسرة من متضرري الزلزال.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائة على المتضررين من الزلزال، في مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي التركية، استفاد منها 61 فردًا، وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة.