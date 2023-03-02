بحوزتهم #حطب_محلي.. ضبط 5 مخالفين لـ #نظام_البيئة في 3 مناطق

ألقت شرطة المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة وجازان وحائل، القبض على 5 مخالفين لنظام البيئة، 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و996 و999 في بقية مناطق المملكة.