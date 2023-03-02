وزير_الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي على هامش #قمة_العشرين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في الهند.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة الروسية -الأوكرانية والجهود المبذولة بشأنها، وسبل تكثيف العمل المشترك تجاه إرساء دعائم الأمن والسلم التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.