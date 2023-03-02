قبل #الكلاسيكو.. #برشلونة يتفوق على #ريال_مدريد فى مواجهات #كأس_ملك_إسبانيا

يتفوق برشلونة علي غريمه التقليدي فريق ريال مدريد الاسباني، في تاريخ مواجهات وعدد ألقاب الفريقين قبل مواجهتهما في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

وتاريخيا التقى ريال مدريد وبرشلونة في 35 مباراة سابقة في كأس ملك إسبانيا، حيث فاز ريال مدريد في 12 مباراة، وحقق برشلونة الفوز في 15 مباراة، وحسم التعادل 8 مواجهات، وسجل ريال مدريد 65 هدف في شباك البارسا، بينما هز نجوم البلوجرانا شباك الريال في 67 مرة.

آخر مواجهة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2018-19 انتهت مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو" بالتعادل 1-1، قبل أن يحقق "البلوجرانا" الفوز إيابًا على "سانتياجو برنابيو" بثلاثية نظيفة.

ويعتبر برشلونة الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حصد اللقب في 31 مناسبة من أصل 42 نهائي خاضها الفريق الكتالوني.

وفي المقابل، يعتبر ريال مدريد في المركز الثالث من حيث حصد بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث حقق اللقب 19 مرة، لكنه خسر النهائي في 20 مناسبة.