مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10277 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 85.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10277.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 171 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ثمار، والباحة، وزين السعودية ، والسعودي الفرنسي، وساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مرافق، والنهدي، وسابتكو، وجاكو، والحفر العربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10 % و 3.04% .

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والأهلي ، ودار الأركان، وزين السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الأهلي، والراجحي، ومرافق، والإنماء، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 96.58 نقطة ليقفل عند مستوى 19120.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 76 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 553 ألف سهم.