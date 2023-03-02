الهلال_الأحمر_السعودي يُسلم #اليمن 30 سيارة إسعاف (فيديو)

سلمت هيئة الهلال الأحمر السعودي 30 سيارة إسعاف إلى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف رفع كفاءة الخدمة الصحية هناك.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن هذا يتضمن: 19 سيارة إسعاف و6 سيارات إسعافية "إسعاف متقدم"، و5 سيارات استجابة سريعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة العربية السعودية في عملية إعمار اليمن، ومساهمتها في العمل الإغاثي والإنساني.

كما تأتي تأكيداً لدور هيئة الهلال الأحمر السعودي الإنساني، وتعزيزاً للعمل الإغاثي في المنطقة.