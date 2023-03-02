الهلال_الأحمر_السعودي يُسلم #اليمن 30 سيارة إسعاف (فيديو)

سلمت هيئة الهلال الأحمر السعودي 30 سيارة إسعاف إلى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف رفع كفاءة الخدمة الصحية هناك.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن هذا يتضمن: 19 سيارة إسعاف و6 سيارات إسعافية "إسعاف متقدم"، و5 سيارات استجابة سريعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة العربية السعودية في عملية إعمار اليمن، ومساهمتها في العمل الإغاثي والإنساني.
كما تأتي تأكيداً لدور هيئة الهلال الأحمر السعودي الإنساني، وتعزيزاً للعمل الإغاثي في المنطقة.
ضمن جهود المملكة العربية السعودية في عملية #أعمار_اليمن ومساهمتها في العمل الإغاثي والإنساني، هيئة #الهلال_الأحمر_السعودي تسلم 30 مركبة إسعاف لرفع كفاءة الخدمة الصحية باليمن ل #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن تأكيداً لدور الهيئة الإنساني وتعزيزاً العمل الإغاثي في المنطقة pic.twitter.com/gLZwqkCqYA
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) March 2, 2023