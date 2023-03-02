صفقات مليارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى “بيبان 23”

تحتضن العاصمة الرياض ملتقى "بيبان 23"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وسط توقعات بأن يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات المليارية الهادفة إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المشاريع الريادية من تحقيق النمو والاستدامة.

ومن المنتظَر أن تشمل الاتفاقيات عدداً من القطاعات التنموية الريادية؛ وعلى رأسها قطاعات التقنية والسياحة والترفيه والثقافة، والتي تأتي بالتزامن مع الحضور الواسع للفعاليات محلياً وعالمياً، عبر عدد من العلامات التجارية والمشاريع العالمية المشارِكة.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الاستثمار في الشركات الناشئة وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى جذب العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعاصمة الرياض؛ تعزيزاً لأكبر اقتصاديات مدن المنطقة.

كما من المتوقع أن يشهد الملتقى إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية الهادفة إلى دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من الجولات الاستثمارية.

ويسهم "بيبان 23" في تعزيز نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم الرياديين الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، إلى جانب التركيز على نشر ثقافة الابتكار وجذب أفكار ريادية ذات مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي والدولي.

كما سيقدم الملتقى جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى تعزيز النمو والاستدامة، وبحث كل ما يهم قطاع الأعمال من تحديات عالمية ومحلية.