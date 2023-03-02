واشنطن: انتهاكات #روسيا “مروعة”.. وجرائم #الصين ضد #مسلمي_الإيغور “إبادة جماعية”

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، انتهاكات روسيا في أوكرانيا بـ"المروعة والمستمرة"، داعيًا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى توثيقها.

وأوضح بلينكن، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، في اجتماع المجلس بجنيف، أن روسيا تنتهك أيضا حقوق الإنسان في أراضيها، وذلك باعتقال أكثر من 500 سجين سياسي.

وأعرب بلينكين عن مخاوف واشنطن بشأن انتهاكات الحقوق في الصين، وقال: "ما زلنا نشعر بالقلق البالغ بشأن وقائع الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الصين ضد مسلمي الويغور، وغيرهم من أفراد الأقليات في شينجيانج".