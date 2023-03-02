في 3 قارات.. إضافة 4 مدن دولية جديدة إلى وجهات #الخطوط_السعودية #عاجل

دشنت الخطوط السعودية بالتعاون مع برنامج الربط الجوي والهيئة السعودية للسياحة، خلال العام الحالي 2023، 4 وجهات دولية جديدة، تشمل كانو في نيجيريا، وبكين في جمهورية الصين الشعبية، وبرمنغهام في المملكة المتحدة، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

ويأتي تدشين الرحلات في إطار اتفاقية وقعتها الخطوط السعودية مؤخرًا مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 4 وجهات جديدة ومباشرة، لتسهيل وصول الزوار إلى المملكة، بما في ذلك السياح والحجاج والمعتمرين.

ويهدف برنامج الربط الجوي إلى تأسيس مسارات دولية جديدة بالتعاون مع شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تسهم في نمو قطاع الطيران والسياحة.

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي المكلف، علي رجب، إن تدشين الخطوط السعودية وجهاتها الجديدة التي تربط بين المملكة و3 قارات حول العالم، يأتي ثمرة للتعاون القوي والجهود المستمرة، بين منظومة السياحة ومنظومة الطيران في المملكة، وهو ما نعتز في برنامج الربط الجوي بأن نكون جزءا منه.

وبَين أن "هذه المسارات الجديدة تفتح آفاقًا وفرصًا متنوعة أمام القادمين للمملكة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف تراثها الثقافي الغني والزاخر، المُمتد على كامل مساحتها المترامية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، إبراهيم بن سلمان الكشي، إن التشغيل إلى المحطات الجديدة يأتي امتداداً لما تم إنجازه العام الماضي 2022م من تدشين وجهات دولية جديدة، إلى جانب النمو الذي حققته العمليات التشغيلية على القطاع الدولي خلال العام الماضي، علاوةً على الشروع مؤخراً في تقديم الخدمة الجديدة "تذكرتك تأشيرة" والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وكذلك رفع حصتها السوقية (40%) عن العام الماضي للرحلات والسعة المقعدية.

وكشف الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، أن هذا الإعلان يأتي في سياق التعاون الوثيق مع شركاء الهيئة السعودية للسياحة، وتعزيز التوسع واستيعاب الطلب المتزايد وتوفير المزيد من الخيارات أمام الزوار؛ وهو الأمر الذي يعزز من نمو الأعمال والفرص الاستثمارية، كما يسهم في جذب مزيد من الشرائح من الأسواق الدولية، للوصول إلى مستهدفاتنا الاستراتيجية لاستقبال 100 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة، المهندس محمد المغلوث، على أن الشركة تعمل مع شركائها في المنظومة وشركات الطيران، لتوفير بيئة جاذبة في المطارات السعودية للناقلات الجوية والمسافرين، من خلال تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية، لتحسين تجربة كل مسافر.

وأضاف أن هذا التدشين يمثل امتداداً لإعلان عدة ناقلات جوية عن تسيير رحلات مباشرة من مطارات السعودية إلى عدة وجهات دولية جديدة؛ وذلك للمساهمة بتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030 بزيادة الوجهات الدولية إلى 250 وجهة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى 330 مليون مسافر.