بورصات_الخليج تغلق على ارتفاع بفعل صعود #أسعار_النفط

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، مدعومة بصعود أسعار النفط وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للخام.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الخميس، وزاد خام برنت 0.65 بالمئة بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش إلى 84.86 دولار للبرميل .

وسجل الخام قفزة مدعوما بنمو النشاط التصنيعي في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من عقد الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة أمس الأربعاء، مما يعزز دلالات انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.8 بالمئة ليواصل الصعود للجلسة الثالثة، وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة. وساعد على صعود المؤشر ارتفاع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.6 بالمئة وسهم ملتيبلاي 2.2 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.5 بالمئة مع صعود أسهم معظم القطاعات، وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات المرافق والعقارات والمؤسسات المالية.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.6 بالمئة بعد تسجيل مكاسب في الجلسة السابقة مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية.