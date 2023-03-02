تصاعد أزمة تسمم الطالبات في #إيران.. وأمريكا تدعو للتحقيق

يتواصل الذعر في إيران بعد تسمم عشرات الطالبات في المدارس بمادة مجهولة.

وتعرضت أكثر من مئة طالبة للتسمم بالغاز الأربعاء في مدارس بإيران، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، بعد سلسلة من الحالات المماثلة المسجلة منذ نوفمبر والتي أثارت التعاطف بشكل متزايد في البلاد.

ودعا مجلس الأمن القومي الأمريكي لإجراء تحقيق مستقل ونزيه بشأن تسمم الطالبات في إيران.

وقدرت المتحدثة باسم لجنة الصحة البرلمانية، زهراء شيخي، الأربعاء اصابة نحو 800 طالبة في مدينة قم منذ تسجيل أولى حالات التسمم عبر الجهاز التنفسي في أواخر نوفمبر و400 في بروجرد (غرب).