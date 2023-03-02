النيابة_العامة: السجن 10 أعوام وغرامة 10 ملايين عقوبة الغش في الأجهزة الطبية

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي أو باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك، أو أدخل إلى المملكة جهازاً أو مستلزماً طبياً غير مسجل، أو مغشوشاً أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أيّ من ذلك، أو أدخل إلى المملكة عبوات او أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى عشر ملايين ريال، مع إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوماً".