في مباراة مجنونة.. تعادل مثير بين #الهلال و #الوحدة

وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل أمام نظيره نادي الوحدة بثلاثية أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

تمكن اللاعب "ميشال ريتشارد " من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، وفي الدقيقة "دوارتي" من تسجيل أول أحداث نادي الوحدة والثاني في المباراة في الدقيقة 24 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح اللاعب "اوديون ايغالو" من تسجيل الهدف الثاني لنادي الهلال والثالث في المباراة وذلك في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

واضاف اللاعب "أنسيلمو مورايس" الهدف الثاني لنادي الوحدة والرابع في المباراة في الدقيقة 57 من وقت المباراة.

وفي الدقيقة 93 تمكن اللاعب "سعود عبد الحميد" من وضع الهدف الثالث لنادي الهلال والخامس في المباراة.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة وضع اللاعب "السوادي" الهدف الثالث لصالح نادي الوحده، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.