فيديو.. #ولي_العهد يستمع لمواطن ويلبي طلبه خلال حضوره عزاء الشيخ #راكان_بن_فلاح #عاجل

استمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لطلب مواطن استوقفه أثناء تأدية ولي العهد واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين.

ووثق مقطع فيديو نشرته "العربية" على حسابها بـ"تويتر" لقطات من تلبية سمو ولي العهد رغبة المواطن في الحديث معه، قبل خروجه من تأدية واجب العزاء.

كما وثق المقطع الحضور الذين التفوا منصتين باهتمام شديد لحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مع المواطن، ما لاقى اشادات كبيرة من قبل مغردي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ثمنوا اللفتة الكريمة لسمو ولي العهد.