“#صندوق_الاستثمارات_العامة” يرفع حصته في شركة “#توي” اليابانية إلى 6.03 %

رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة توي اليابانية للأفلام والرسوم المتحركة إلى 6.03%. اليوم الجمعة.

وأوضح تقرير الملكية المقدم إلى الجهات التنظيمية اليابانية أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة توي، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، ارتفعت من 5.00%، إلى 6.03%.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي عن زيادة حصته في عملاق ألعاب الرياضات الإلكترونية، "نينتندو"، إلى 8.26%.

كما استثمر الصندوق السيادي الرائد في شركات الألعاب اليابانية "نيكسون" و"كابكوم" و"كوي تيكمو".

واستحوذ الصندوق مؤخرا على حصة بقيمة 265 مليون دولار في شركة VSPO الصينية، لديه حصص في عدد كبير من شركات الألعاب الإلكترونية.